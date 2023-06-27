Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Gazeteci Cafer Elmas’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Cafer Elmas’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarete belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan V. Subaşı, Elmas’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Başkan Vekili Subaşı, Elmas ile bir süre görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve moral verdi. Başkan V.Subaşı, Gazeteci Cafer Elmas’ın yaşadığı saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine vurgu yaparak saldırının sorumlularının adalet önünde hesap vereceğine inandığını belirtti.