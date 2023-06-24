Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret ederek, belediyece devam ettirilen projeler ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Başkan V. Subaşı Ankara programı çerçevesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette ildeki çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Başkan V. Subaşı programı sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Grup Başkanımız Özgür Özel, Parti Grup Başkanvekillerimiz Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın, Bilecik Milletvekillerimiz Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir’i Cumhuriyet Halk Partisi ailemizle birlikte Ankara’da ziyaret ettik. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her birine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan V. Subaşı’na çalışmalarında başarılar diledi.