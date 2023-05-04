Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından düzenlenen bahar şenliğine katıldı.

Kooperatif üyeleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan V. Subaşı, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak kooperatif üyelerinin eserleriyle Bilecik’i tanıttıklarını ve ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti. Konuşmasına bir çok edere imza atan ve bunları ülkenin dört bir yanına tanıdan kadınlara teşekkür ederek başlayan Başkan V. Subaşı, “Düzenlenen şenlik vasıtasıyla ortaya konulan ürünleri ve eserleri gördük. Burada birçok el emeği esere imza atan ve bunları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran kadınlara teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Harika işlere imza atıyorsunuz. Bilecik’in tanıtımı anlamında da önemli rol üstlenen kooperatifimiz çeşitli kalemlerde ürettikleri ürünler ile başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kooperatifimizin ürettiği ve katma değer katan birçok ürün aslında kadınların başarı hikayesini anlatmaktadır” dedi.

“Kadının istihdam edilerek üretmesi için her zaman desteğe hazırız”

Kadın istihdamı ve üretmenin toplumsal yaşama katkısına değinen Başkan V. Subaşı, “Bizler de Bilecik Belediyesi olarak kadın kooperatifleri konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli iş birlikleri ve çalışmalara öncelik tanıyoruz. Kadın istihdamını ve kadınların üretimde yer almasını önemsiyor ve bu konuya her zaman ana gündemimizde yer veriyoruz. Bilecik Belediyesinin tarihinde ilk kadın şoför ve ilk kadın atölye amirini atamanın haklı ve gururlu mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar kadınının adını silmek için çalışmalar yapılsa da kadının başarılı olmasını çekemeyenler olsa da bizler cumhuriyet kadınları olarak bu gericiliğe ve karanlık zihniyete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadının başardığı her şeyden korkuyorlar. Çünkü aciz zihniyetleri kadına biçtiği rollerin dışına çıkmasını hazmedemiyor. Bu karanlık düzen yıkılacak, baharın içimizi ısıtan güneşlerinde çiçekler toplayacak, kadının adını sevinçle haykıracağız. Kadın demişken sizlere bir asır öncesinden bir dünya liderinin kadına verdiği değeri kendi sözleriyle anlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’” dedi.