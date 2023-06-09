Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesislerinde bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti.

Bilecik Kitap Günleri çerçevesinde kentte ağırlanan Yazar Semih İğdegül, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesislerindeki çocuklara sokak hayvanları hakkında eğitimler verdi. Başkan V. Subaşı, Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve birim müdürleri, düzenlenen eğitime katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklara kitap hediye eden Başkan V. Subaşı, yaptığı konuşmada, “Yazar İğdegül, Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesislerinde çocuklarımıza sokak hayvanları hakkında eğitim verdi. Çocuklarımızla birlikte çok güzel vakit geçirdik, harika bilgiler edindik. Tüm canlılara hoşgörülü yaklaşalım, tüm canlıları sevelim” ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, program sonrası Gülbahçe Anaokulundaki çocukları ziyaret ederek öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacak hediyeler verdi.