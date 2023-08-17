Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’a Kocaeli Camiler ve Kuran Kursları Federasyon başkanı ve üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Camiler ve Kuran Kursları Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir ve federasyon üyelerini misafir etti. Ziyarete Federasyon Başkan Yardımcısı Mehmet Yirmibeş, Federasyon Sekreteri Mehmet Tuncay, Muhasebeci Recep Yedekçi, Federasyon Kurul Üyesi Orhan Arıkan, Ramazan Çosan, Muhammet Kandemir, Zafer Güloğlu, Celal Mutlu da katıldı.

Ziyaret sırasında sohbet eden federasyon üyeleri ve federasyon başkanı Özdemir, “Başkan Vekilimiz Mustafa Odabaş’a camilere ve kurslara verdiği önemden ve yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Vekili Soydabaş da federasyon başkanı Özdemir ile beraberindekilere nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.