Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yeni eğitim döneminde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni tercih eden öğrencileri karşıladı.

Üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan V. Subaşı, öğrencilerle çay içerek, sohbet etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi veren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Şehrine hoş geldin genç arkadaşım, üniversitemiz açıldı, gençlerimiz şehrimize geldi. Bizler de onlara kahve ve kurabiye ikram ettik, derslerinde başarılar diledik. 2023-2024 akademik yılında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de Subaşı ile tanışmaktan duydukları sevinci belirterek, teşekkür etti.