Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, Bayırköy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı Anneler Günü programına katıldı.

Başkan Suer, öğrencilerin düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katılarak, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Çocuklara annelerine verecekleri hediyeleri hazırlamalarında yardımcı olan Başkan Yaman, “Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan, mutlu anlarımızda olduğu gibi, tüm sıkıntılarda sığındığımız liman olan annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor, her günü mutlu sağlıklı ve sevinç dolu yaşamalarını temenni ediyoruz. Ayakları altından öpülesi analarımız bir evladınız olarak Bayırköy’ü sizlere layık bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte siz analarımızın duasını aldığımıza inanıyor ve dualarınızın devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.