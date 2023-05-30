Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede yapılan mesire alanında inceleme yaptı.

Başkan Yaman, İnişdibi mevkiinde yapılan parselasyon çalışması ile birlikte ailelerin gün boyu vakit geçirebileceği mesire alanının çalışmalarına başladığını duyurdu. Yetkililer ile birlikte alanda inceleme yapan Başkan Yaman, "İçinde yürüyüş alanları, çocuklarımızın eğlenecekleri oyun parkı gibi etkinlik alanlarının yanında kamelyaların olduğu mesire alanımız en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.