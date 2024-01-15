Bilecik Belediyeler Birliği aynı zaman Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Yaman, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Başkan Yaman, makamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Gönülleri öğrencilerini ağırlayarak, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Üniversite öğrencilerinin taleplerini dinleyerek, her konuda eğitime destek olmaya devam edeceğini belirten Başkan Yaman, ‘’Genç kardeşlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerine güzel, sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.