Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Yenipazar’da düzenlenen hıdrellez etkinliğine katıldı.

Başkan Yaman, Yenipazar ilçesinde düzenlenen Hıdrellez etkinliğine katıldı. Etkinlik çerçvesinde yapılan kutlamalara ve geleneksel etkinliklere katılan Başkan Yaman, halkın coşkusuna ortak oldu. Halkın bir araya geldiği ve geleneksel olarak kutlanan bu etkinlikte, Başkan Yaman halkla birlikte eğlenceli aktivitelere katıldı, müzik ve dans gösterilerini izledi.

Başkan Mustafa Yaman, etkinliğe katılan halka hitaben yaptığı konuşmada, Hıdrellez’in Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin geleneksel değerlerimizi yaşatmak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bilecik Belediyeler Birliği olarak kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.