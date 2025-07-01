Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Engin Kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan ve uzun yıllar kamuda görev yapan Kardeş’in cenazesi Eskişehir’in İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Çarşı Camii’nden kaldırılıp İnönü İlçe Mezarlığı’nda göz yaşları arasında toprağa verildi. Başkan Yardımcısı Kardeş’in cenaze törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kardeş’in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.