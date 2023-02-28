MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 yılı dördüncü çeyrek ekonomik büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yazaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisi; 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5, yılın tamamında ise yüzde 5,6 oranında büyüyerek pozitif büyüme eğilimini üst üste 10’uncu çeyrekte de sürdürmüştür. Böylece verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan’ın ardından 2’nci sırada yer alan Türkiye; aynı dönemde yüzde 4,0 büyüyen İngiltere, yüzde 3,0 büyüyen Çin ve yüzde 2,1 büyüyen ABD gibi ekonomileri geride bırakmayı başarmıştır. 2022 yılı genelinde iç talebin büyümeye 12,8 puanlık ciddi katkısının yanı sıra; yatırımlar ve net dış talebin de sırasıyla 0,7 ve 0,6 puanlık katkılarıyla pozitifte kalması, büyümenin genele yayıldığına işaret etmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında henüz toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktüre rağmen sağlanan bu başarı, Türkiye ekonomisinin direnç gücünü yeniden teyit etmiştir. Söz konusu direncin, asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle sekteye uğrayan ekonomik aktiviteye karşın, 2023 yılında da devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak; deprem bölgesinde önce sosyal hayatın, sonrasında ivedilikle ekonomik hayatın normalleşmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Toplam GSYİH’nin yaklaşık yüzde 9,0’unu kapsayan, toplam ihracatın neredeyse yüzde 8,0’ini karşılayan ve başta imalat sanayii olmak üzere birçok sektörde ön plana çıkan bu 10 ilimizde; önce temel insani yaşam koşullarının, ardından iktisadi hareketliliğin deprem öncesi seviyesine dönmesi, en önemli gündem maddemiz ve önceliğimizdir. Devletimiz ve milletimizin el ele ortaya koyduğu büyük dayanışma ve tarihi bir yardım seferberliğiyle bölgedeki yaraları sarmaya yönelik olağanüstü çabası, bölgenin ekonomik anlamda yeniden inşa edilmesi noktasında oldukça önemlidir. Deprem bölgesine yönelik imar çalışmalarının yanı sıra; hayata geçirilecek yeni projeler ve üretim, istihdam ve ihracatın korunmasına yönelik tedbirlerle, elbirliğiyle yeniden ayağa kalkacağız."