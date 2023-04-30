Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri bir dakikada saymaya çalışmaya devam ediyor. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemde, en az Kemal Kılıçdaroğlu’nun video çektiği evi kadar güzel, o mutfak kadar özel milyonlarca ev yapıldığını” anlatan videoda Yazıcı, “Toplamda 7 milyon 200 bin konut projesi. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Özetle, Erdoğan, yuva kuran liderdir. Nokta” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve geldiği 2002 yılından itibaren farklı alanlarda yapılan yatırımları bir dakika içerisinde saymaya çalışarak, yapılan yatırımlara dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hastane yatırımlarını ve ulaşım yatırımlarını bir dakika içerisinde saymaya çalışmıştı. Başkan Yazıcı bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını saydı. Bir dakika içerisinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını sayarken yine nefesi kesildi. Başkan Yazıcı’nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

“Erdoğan yuva kuran liderdir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,”İstiklal Marşımız şöyle başlar. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bahsedilen ocak; evdir yuvadır. Eve yapılan yatırımlar, milli ödevimizdir. Kentsel dönüşüm, engellemelere rağmen olmazsa olmazımızdır. Milyonlarca vatandaşımız depreme karşı güvenli evlerinde yaşıyor; milyonlarcası da gün sayıyor. 22 yılda yapılan ev ve kentsel dönüşüm projelerini saymaya çalışalım.

Saymakla Bitmeyen milyonlarca ev, ocak. Millet için ev bahis konusu olduğunda, Erdoğan gibisi yok, TOKİ 1 Milyon 170 Bin ev yaptı. Kredi, Kira ve tüm muhafiyetlerle 3 milyon 200 bin kentsel dönüşüm yapıldı. Erdoğan dönemde, en az Sayın Kılıçdaroğlu’nun video çektiği evi kadar güzel, o mutfak kadar özel milyonlarca tüten ev, ocak yaptı. Şimdi 81 il 922 ilçede, devam eden 250 Bin konut. İlk evim, ilk iş yerim, 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri, deprem bölgesi 11 ilde 650 bin konut yapılıyor. Toplamda 7 milyon 200 bin konut projesi. Yaptıkları yapacağının teminatıdır. Özetle, Erdoğan, yuva kuran liderdir. Nokta” ifadelerini kullandı.