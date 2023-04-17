Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programlar çerçevesinde Ramazan ayı boyunca her akşam en az bir okula giderek öğrenciler, öğretmeneler ve veliler ile birlikte iftar yapıyor. Başkan Yazıcı, Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin 250 öğrenci ile iftar yaptı. Başkan Yazıcı öğrenciler tarafından yapılan elektrikli araç ve robotu da inceledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programlar çerçevesinde Ramazan ayı boyunca her akşam en az bir okula giderek öğrenciler, öğretmeneler ve veliler ile birlikte iftar yapıyor. Öğrenciler ile tek tek sohbete etme fırsatı yakalayan Başkan Yazıcı, öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor. Bu çerçevede Başkan Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bin 250 öğrenci ile iftar yaptı. Başkan Yazıcı öğrenciler tarafından yapılan elektrikli araç ve robotu da inceledi

“İnşallah 24 saat kütüphanemiz yakın zamanda açılacak”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Mesele burada iftar yapmak değil, aynı masayı paylaşmak ve paylaşım duygusuna erişebilmek ve birlikte olabilmektir. Önemli olan buraya katılımla destek veren sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu işin güzelliği katılımdadır. Öğrencilerimizin az önce gezme fırsatı bulduğumuz muhteşem çalışmaları var. Çok güzel ürünler ortaya koyan öğrencilerimizin buradaki eğitim ve öğretimlerinin başarısının enlerini gördük. Elektrikli araçlarla yarışmalara katılıyorlar. Öğrencilerimizin sadece ve sadece eğitimleri ile değil, hayata hazırlanmaları konusunda 3’üncü adres olarak Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri ile beraber kütüphanelerimizi, bilim sanat merkezlerimizin bütün çalışmalarını ona göre dizayn ediyoruz. İnşallah 24 saat kütüphanemiz yakın zamanda açılacak” dedi.

“Tuzla’yı altın da kaplasak hiçbir anlamı yok”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”24 saat kütüphanemiz de dahil olmak üzere aslında bizim sizler için yaptığımız çalışmaların tek bir sebebi var. Biz her zaman söylüyoruz. Önemli olan gençlerimize bir şeyler verebilmektir. Tuzla’yı altın da kaplasak hiçbir anlamı yok” dedi.