Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine dün açtı. Yoğun yağış altında geçen ilk günde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da TEKNOFEST’i ziyaret etti. Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi standındayken yanına gelen, TEKNOFEST’in düzenlediği yarışmalara katılan ve inansız su altı sistemleri ile müsilajı toplayıp çeşitli biyoteknolojik yöntemlerle ayrıştırıp gübreye dönüştürmesi projesini geliştirerek finale kalan Akriha Ekibi’nin öğrencileri ile sohbet etti. Gençlerin projesini dinleyen Başkan Yazıcı, gençleri Yerel Yönetimler ve KOSGEB iş birliğinde açılan ilk TEKMER olan Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne davet etti.

“TEKMER’e katılmak isterseniz sizleri bekleriz"

Başkan Yazıcı gençlerle yaptığı sohbet sırasında,” Biz bu tür projeleri her zaman bekleriz. Bu tür projelere destek veriyoruz. Farklı üniversiteden gençlerimiz geliyorlar. Bizim KOSGEB iş birliğinde Teknoloji Geliştirme Merkezimizi açtık. Orada çok start-up var. Katılmak isterseniz sizleri bekleriz. TEKMER içerisinde ciddi bir ekosistem var. Her konuda çalışanlar olduğu için, yapay zekâ, yazılım, biyoteknoloji konusunda bizim laboratuvarlarımız var. Dolayısıyla TEKMER’de çalışan her firma birbiriyle etkileşim içerisinde oluyor belki de birbirlerine çözüm ortağı olabiliyorlar” dedi.

“Ülkemize bu projeyi kazandırmayı hedefliyoruz"

Akriha Ekibi kaptanı Nesibe Nur Şahintürk,” Ülkemizin katma değerini artıracak ürünler üretiyoruz. Sürdürebilirlik ilkelerine riayet ederek projemizi geliştiriyoruz. Her alanda Kızılelma vizyonu ile insansız otonom sistemleri ile TEKNOFEST’te biz de varız. İnsansız su altı sistemlerimiz ile müsilajın toplanıp, çeşitli biyoteknolojik yöntemlerle ayrıştırılıp gübreye dönüştürülmesi üzerine bir proje geliştirdik. 2 senedir finale çıkıyoruz. Şu anda girişimcilik üzerine çalışmaktayız. Ülkemize bu projeyi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.