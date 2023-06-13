AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecikspor’un sahipsiz kalmayacağı söyledi.

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in görevinden istifa etmesinin ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alınmıştı. 1969 Bilecik Spor Kulübü yeni başkanını seçmek dün saat 19.00’da kulüp binasında olağanüstü kongre için toplandı. Turgut Özen kongreye katılmazken, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 19 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’da yapılacak.

Yaşanan bu olayların ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecikspor’un sahipsiz kalmayacağı söyleyerek, "Bu takım ilimizin takımı. Bu takıma herkesin sahip çıkması lazım. Bizlerde siyasiler olarak bu takımın BAL’dan 3. Lig’e yükselmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Öte yandan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 19 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’da yapılacak olan kongreye büyük bir katılım olması beklenirken, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Bayındır’ın aday olması bekleniyor. Bayındır’ın taraftar tarafından arasında sevilen bir isim olması gözlerden kaçmazken, o gün taraftarından kongre merkezini tribüne çevireceği öğrenildi.