4. Aromaterapi Festivali, 2 gününde de birçok etkinliği ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÇEM’in verimli tarlalarında vatandaşlarla birlikte; lavanta, ekinezya ve gül hatmi çiçeği hasadı yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 4. Aromaterapi Festivali’nin 2. gününde hasat şenliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Burhaniye İlçesi Börezli Mahallesi’nde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki (BAÇEM) tarlalarda; Yargıtay Onursal Başkanı Rüştü Cirit, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, UCLG Mewa Genel Sekreteri Mehmet Duman ve vatandaşlarla birlikte; lavanta, ekinezya ve gül hatmi çiçeği hasadı yapan Başkan Yücel Yılmaz, bilgilendirmelerde bulundu.

BAÇEM İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

BAÇEM’in tüm Türkiye’ye hizmet ettiğini ve birçok büyükşehir belediye başkanına da ilham kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Çünkü biz burada tohum yetiştiriyoruz, kümeleştirilmiş yetiştirme yapabiliyoruz. Çiftçilerimizi gelir getirici sözleşmeli tarım uygulamalarına dâhil ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve eczacılarla anlaşmamız var. Burada ürettiğimiz tohumlarla, ekstratlarla toptan almalarına imkân sunuyoruz. Çiftçilerimizi yetiştirdikleri ürünlere katma değer katacakları yeni gelişmelerden haberdar ediyor ve uygulamalarında danışmanlık yapıyoruz. Yıl boyunca devam eden birçok kursumuz var. Bu kurslardan mezun olan kişiler kendi markalarını oluşturarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.” dedi.

“ATA TOHUMLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Kazdağları’nda 800 çeşit endemik bitki bulunduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Bununla ilgili bir kitap çalışmamız var. Bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu 800 çeşit bitkinin her birinin tohumlarını topladık, laboratuvarlarımızda saklıyoruz. Ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Böylelikle yüzlerce yıl varlığını sürdürebilecekler. İda Madra Jeopark alanındayız. Balıkesir’i, 12 ay boyunca devam eden ve sürdürülebilir bir turizm şehir haline getiriyoruz.” diye konuştu.