Körfez Bölgesi’nde görev yapan muhtarlarla iftar programında buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Biz, devletçi insanız herkesle anlaşırız ama devleti bölmek isteyenlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Devlete karşı olan insanlarla hiçbir çatı altında bir araya gelemeyiz. Bizim tarafımız belli.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Ayı’nda ‘Gönül Sofraları’nda muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 10 ilçenin muhtarlarıyla iftar yapan Başkan Yücel Yılmaz, bu kez de Körfez Bölgesi’nde yer alan; Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçelerinde görev yapan muhtarlarla da iftar programında buluştu.

“EN İYİ HİZMETİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İftar yemeğinin ardından muhtarlara seslenen Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan ayının herkes için en iyi ve bereketli şekilde geçmesini dileyerek şöyle konuştu:

“Körfez’de yaz sezonu başlıyor. Bizler de tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Muhtarlarımızla el birliğiyle Körfez Bölgemize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Körfezimizde yaz aylarında 2 milyon, kış aylarında 300 bin insanımız için bölgeyi arıtma tesisi yatırımlarımızla hazır hale getiriyoruz. Körfez’de bulunan bütün çöp sahalarını kapattık. Bunlar 10 yılların biriktirdiği zarar. Bu alanları rehabilite ederek bazılarını ağaçlandırdık, bazılarını da futbol sahası yaptık. Ortaya çıkan sızıntı sularının kaynak sularımıza zarar vermesini önlemek amacıyla drenaj hatları yaptık. Şu anda Körfez’de vahşi depolama alanı kalmadı. Katı Atık Aktarma İstasyonlarında topladığımız çöpü, merkeze taşıyoruz. Orada çevreye duyarlı bir şekilde elektrik enerjisine dönüştürerek bertarafını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl çöpten 9 milyon lira gelir sağladık.”

“BİZİM TARAFIMIZ BELLİ”

Balıkesir için yatıp, Balıkesir için kalktıklarını belirterek konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz “Gece gündüz çalışıyoruz. Sahil yollarını yapıyoruz, suyun her yerde sağlıkla akabilmesi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz, devletçi insanız herkesle anlaşırız ama devleti bölmek isteyenlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Devlete karşı olan insanlarla hiçbir çatı altında bir araya gelemeyiz. Bizim tarafımız belli. Her birinizin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

İSTİKAMET; GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE

Muhtarların, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Ülkemizin istikameti, milletimizin istediği istikamettir; büyük ve güçlü Türkiye. Bu istikamette yürüyerek birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemiz ve şehrimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Büyüdüğümüz topraklara vefa borcumuz var. Bunun için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Körfez ilçelerimize çok güzel hizmetlerimiz oldu. Bizleri desteklerseniz, yapmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımızın her zaman başımızın üstünde yeri var. Gücümüzün yettiğince sizlerle olaya devam edeceğiz.” diye konuştu.