Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gebze Tübitak Yerleşkesinde düzenlenecek Elektrikli Araçlar Yarışması’nda ilçeyi temsil edecek BTÜ takımlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, gençlere ve öğrencilere verdiği destekle fark oluşturuyor. Bursa Teknik Üniversitesi’yle (BTÜ) çeşitli alanlarda iş birliği yapan Yıldırım Belediyesi, özellikle üniversite çatısı altında yürütülen milli teknoloji çalışmalarına güçlü destek veriyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yarışmaya katılacak olan BTÜ Haciwatt ve BTÜ Sancar takımlarıyla bir araya gelip çalışmalarını dinledi.

Gençlere başarılar dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin son yıllarda, milli teknoloji alanında büyük sıçrama yaptığını belirterek, "Bursa Teknik Üniversitemiz de ortaya koyduğu çalışmalarla ülkemizin milli teknoloji hamlesine çok önemli katkılar sağlıyor. Bugün Rektörümüz ve danışman hocalarımızla birlikte Gebze yarışları için yola çıkacak olan öğrencilerimizle bir araya gelip çalışmaları inceledik. Gençlerimizin tamamen kendi imkânlarıyla, yerli yazılım ve malzeme ile ürettikleri teknolojik araçları görünce gurur duyduk. Böyle gençlerimiz olduğu sürece ülkemizin geleceği emin ellerde demektir. Üreten, çalışan, alın teri döken gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

YEREL YÖNETİM AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ

Yıldırım’da yerel yönetim akademi iş birliğinin çok verimli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek Başkan Yılmaz’a teşekkür eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerini gerçekleştirme yoluna gençleri de ortak eden TEKNOFEST yarışmalarında tüm üniversitelerin çalışmalarını değerli bulduğunu söyledi.