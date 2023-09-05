Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Toplu Taşıma Meydanı’nda halk günü gibi yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yılmaz’la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, sorunlarını da anında çözüme kavuşturdu.

Balıkesirli vatandaşlardan Başkan Yücel Yılmaz’a yoğun ilgi. Toplu Taşıma Merkezi’nden Büyükşehir Belediye Binası’na gitmek için yola çıkan Başkan Yücel Yılmaz; Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanında 3,5 saat vatandaşlarla sohbet etti, itfaiye binasının yanına yapılan basketbol sahasında çocuklarla potaya atışlar yaptı. Halk günü gibi vatandaşlarla sohbet eden, onları dinleyen ve tek tek not aldıran Başkan Yılmaz, kendisine iletilen sorunları da anında çözüme kavuşturdu. Vatandaşların büyük ilgi ve sevgi göstermesi Başkan Yılmaz’ı mutlu ederken vatandaşların da sorunlarının anında çözülmesi onları mutlu etti. Özellikle Vatandaşlar; Zağnos Paşa Camisi Meydanı, Şeyh Lütfullah Camisi’nin etrafı ve Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nin etrafının çok güzel olduğunu ve çok beğendiklerini ilettiler. Birçok vatandaş “Biz senden razıyız, yine başımız da sizi görmek istiyoruz.” diyerek Başkan Yılmaz’ın belediyecilik faaliyetlerini beğendiklerini dile getirdiler.