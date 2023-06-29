Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şehit Ahmet Bektaş’ın ailesini ziyaret ederek bayramlaşırken, Değirmen Gençlik gönüllüleri de ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

2000 yılında Hakkâri’nin Beytüşşebap ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Ahmet Bektaş’ın ailesini Davutdede’deki evlerinde ziyaret eden Başkan Yılmaz, aile ile bayramlaştı. Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günler olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu anlamlı günde, bizlerin bayramları huzuru ve güven içerisinde geçirebilmemiz için kendi hayatlarından vazgeçen şehitlerimizin aziz hatırlarını yâd etmek için ilk ziyaretlerimizi şehit ailelerimize gerçekleştirdik. Bektaş ailesini, sadece şehidimizin değil, tüm Yıldırımlıların ailesi gibi görüyoruz. Bu vesileyle büyük Yıldırım ailemizin, Bursa’mızın, milletimizin ve tüm İslam âleminin bayramını en içten dileklerime kutluyorum” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, daha sonra bayram nöbetinde olan Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek, Yıldırımlıların temiz ve nezih bir bayram geçirebilmesi için yoğun bir mesai harcayan personele teşekkür etti.

Gençlerden Bayram ziyareti

Öte yandan hem kendilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de ilçeye katkı sağlamak için Yıldırımlı gençlerin oluşturduğu Yıldırım Değirmen Gençlik İyilik Ekibi, ilçedeki yaşlıları ziyaret ederek bayramlaştı. Sebiye Tapan, Hediye Ermiş, Yaşar Alemdaroğlu ve Yüksel Öztürk’ü ziyaret eden Değirmen Gençlik gönüllüleri, hem yaşlıları mutlu etti hem de onların tecrübelerinden istifade etti.