Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehri karış karış gezerek vatandaşların bayramını kutladı. STK’lar, iş dünyası, belediye birimleri, siyasi parti temsilcileri ve şehir protokolüyle bayramlaşan Başkan Yüce ‘birlik ve beraberlik’ mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ramazan Bayramı’nın ilk günü şehri karış karış gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Yüce, bayram namazını Orhan Camii’nde kıldıktan sonra STK’ları, iş dünyası temsilcilerini, belediye birimlerini, siyasi parti temsilcilerini ve sokaktaki vatandaşları ziyaret etti ve şehir protokolünün bayramlaşma törenine katıldı.

Yüce, ilk olarak Büyükşehir ve Sakarya Valiliği’nin Ormanpark’ta düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Şehir protokolü ve vatandaşlarla kucaklaşan Yüce, 6 Şubat’ta meydana gelen 11 şehrin etkilendiği felaketin izlerini silerek umudu yeşertmek ve daha güzel yarınları inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçen Yüce, burada teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, milletvekilleri, milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileriyle görüşen Yüce daha sonra Sakarya Muhtarlar Federasyonu’nu ziyaret etti. Başkan Erdal Erdem ve 16 ilçenin muhtarlarıyla görüşen Başkan Yüce, Türkiye’nin geleceği için ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı. Sonrasında Büyükşehir İtfaiye Dairesi’ni ziyaret eden Yüce, nöbetçi ekiplerle çay sohbeti yaptı.

“GELECEĞİN PARLAYAN YILDIZI SAKARYA”

Bayram turu SATSO’daki törenle devam etti. Yüce, iş dünyasının temsilcileriyle bayram sevincini, güzel temennilerini paylaştı. Başkan Akgün Altuğ ve yönetim kuruluyla kucaklaşan Yüce, daha sonra şehir esnafının aynı çatıda buluştuğu SESOB’u ziyaret etti. Esnaf temsilcileriyle görüşen Yüce, “Geleceğin parlayan yıldızı, Türkiye’nin gözbebeği Sakarya için çalışan tüm emekçilere minnettarız” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU ŞEHRE GÖNÜLDEN SEVDALIYIZ”

‘Gönülden sevdalıyız’ diyerek ifade ettiği Sakarya için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Yüce, “Bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bugün şehrimizle kucaklaştık, bayram sevincimizi paylaştık. Sakarya bir başkadır diyoruz çünkü bu şehir dostluğun, kardeşliğin ve sevginin şehri. Biz bu kente gönülden sevdalıyız. İnanıyorum ki Türkiye’nin her alanda gelişmesinde imzası olan güçlü teşkilatımız dün olduğu gibi, yarın da bu ülkenin yarınlara güçlü adımlar atması için başarılı işler yapacak. Cumhur İttifakı’nın milletvekili adayları genç, dinamik, alanında yetkin ve pırıl pırıl isimlerinden oluşuyor. Gelecek seçimlerin ülkemiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim yine sevincimizi paylaştığımız, kucaklaştığımız nice bayramlara ve daha güzel yarınlara kavuşmayı nasip etsin” diye konuştu.