Belarus’ta düzenlenen Belgazprombank Cup turnuvasına katılan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımını Başkan Ekrem Yüce yalnız bırakmadı. Belarus’a giden Başkan Yüce hentbol takımına tribünden destek verdi. Yüce, “Belarus’a onlara inandığımızı, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine güvendiğimizi göstermek için geldik. Bu yıl hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de şehrimizi temsil edecek takımımızın her zaman yanındayız” dedi.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde bu yıl Belarus temsilcisi Meshkov Brest takımının ev sahipliğinde düzenlenen Belgazprombank Cup turnuvasına katılan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımına en büyük destek Başkan Ekrem Yüce’den geldi. Geçtiğimiz sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’i ikinci bitirerek tarihi başarıya imza atan hentbol takımının Belgazprombank Cup mücadelelerini Başkan Ekrem Yüce tribünden takip etti.

Belarus’a giderek takımın yanında olduğunu gösteren Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak her geçen gün sportif alanda uluslararası turnuvalarda yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de şehrimizi temsil edecek hentbol takımımızın Belarus’ta katıldığı uluslararası turnuvada yanında olduk. Belarus’a onlara inandığımızı, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine güvendiğimizi göstermek için geldik. İnanıyoruz ki geçen yıl ikincisi olduğumuz Süper Ligi bu yıl birinci bitireceğiz” diye konuştu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada karşılaşmaları tribünden takip eden Başkan Yüce, soyunma odasına inerek teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. Takımın her zaman yanında olduklarını dile getiren Yüce, takımdan bu sezon kupa sözü aldı.

27 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig mücadeleleri öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Büyükşehir Hentbol takımı, yıl Belarus temsilcisi Meshkov Brest takımının ev sahipliğinde düzenlenen Belgazprombank Cup turnuvasına katıldı. 3 gün süren ve Zenit ile CSKA Moskova’nın da katıldığı dev organizasyonda Büyükşehir Hentbol takımı kıyasıya mücadele sergiledi. Tüm takımın süre aldığı turnuva boyunca Büyükşehir hentbol teknik ve taktik anlamda takımı katkı sağlayacağı bir turnuva performansı gösterdi. Turnuva sonrası ülkeden ayrılacak olan Büyükşehir hentbol takımı sezon öncesi hazırlıklarının geri kalanına Sakarya’da devam edecek.