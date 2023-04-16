Sakarya'da Pamukova Hüseyinli, Mekece ve Gökgöz’ü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşlarla buluşarak Mekece’de bayram öncesi doğalgaz müjdesini paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Hüseyinli mahallesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada vatandaşlarla gönül sofralarında buluşan Başkan Yüce, Pamukova temaslarını Mekece ve Gökgöz mahalleleriyle sürdürdü. Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ile AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik’in eşlik ettiği ziyaretlerde esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Yüce, gençlerle de bir araya geldi. Yüce, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Sakarya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir destek vereceklerinin altını çizdi.

PAMUKOVA İÇİN HEMEN ŞİMDİ

Başkan Yüce, Pamukova ziyaretlerinde vatandaşların yanı sıra gençlerin enerjisinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bereketli toprakların, yeşilin, toprağın merkezi Pamukova’da hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hüseyinli mahallemizde gönül sofralarında iftarlarımızı açtık, Mekece ve Gökgöz’de esnaflarımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımız ve gençlerimizle buluştuk. Şehrimizin her bir noktasına en iyi şekilde hizmet etmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini daha da artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

MEKECE’YE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Mekece buluşmasında müjdeli haberi vatandaşlarla paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Mekece mahallemiz Pamukova’nın güzide bir mahallesi. Mekece şehir merkezine uzak ama bizim gönlümüzden uzak değil. Muhtarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Bugün de bayram müjdesi ile geldik. Uzun uğraşlar sonucu bayramdan sonra inşallah Mekece mahallemizi doğalgaz rahatlığına kavuşturacağız. Doğalgaz yatırımını şehrimizin en uç noktasına kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gökgöz’de gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir vizyonla ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’nın gençlerin yüzyılı olduğu vurgusunu hatırlatarak, “Bu yaklaşım gençlere verilen önemin, değerin net bir göstergesidir. Bugün milletinize hizmet için gayretle çalışan, 21 yılda nice hizmet ve eserleri ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliği siz gençler için çok değerli ve önemlidir. Bugün de görüyorum ki gençlerimiz hamdolsun 14 Mayıs’a hazır. İnşallah hep birlikte ülkemiz, milletimiz, Pamukova ve Gökgöz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.