Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan içinde sonsuz güzellikler barındıran bu kutlu gecenin bütün insanlığa ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadir Gecesi’nin bütün insanlığa ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Başkan Osman Zolan, “On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayımızın son günlerine yaklaşmanın hüznünü, Kadir Gecemizin rahmeti, güzelliği ve bereketine ulaşmanın da sevincini yürekten yaşıyoruz. Tüm insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderilen yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin kainata yayıldığı bu gece Rabbimin rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu kutlu geceyi dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızın gelişmesine vesile olarak görmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tüm inananlar için müstesna olan bu özel gecenin başta İslam alemi ve bütün insanlığa hayır, bereket ve huzur getirmesini dileyen Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: “Kadir Gecesi’nde yapacağımız ibadet ve dualarda Cenab-ı Hak’tan yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, afetten etkilenen kardeşlerimize refaha ulaştırmayı, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde olmasını dileyelim. Kadir Gecemiz mübarek olsun, kalplerimiz şefkat ve güzelliklerle dolsun. Bu geceyi layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun inşallah. Bu vesilelerle tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."