İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, deplasmanda 0-0 berabere kaldığımız Isparta 32 Spor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Ademoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle yaşanan büyük depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. İnşallah bir daha böyle büyük bir felaket yaşamayız. Deprem nedeniyle ara verilen maçlarımız başladı. Bu manada zorlu Isparta deplasmanına gittik. Maç sağanak yağmur altında oynandı. Bu zorlu maçtan puan aldığımız için mutluyuz. Ama 2.yarıda oynanan futboldan memnun değilim. Önümüzdeki hafta 2 maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçlardan alacağımız galibiyetlerle alttan çıkacağımıza inanıyorum. Deplasmana gelerek yoğun yağmur altında 90.dakika takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim."