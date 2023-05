İnegölspor’umuz TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu’ndan her iki takım taraftarına da sağduyu çağrısı geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Pazar günü saat 19:00’da Timsah Arena’da oynanacak Bursaspor-İnegölspor maçı öncesi taraftarlardan ve yönetimlerden dostluk mesajları gelmeye devam ediyor.

BURSASPOR’UN YERİ ASLA BU LİG DEĞİLDİR

İki takım için de ligdeki durumları açısından çok önemli bir müsabaka olacağını belirten İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Ancak daha da önemlisi ise İnegölsporumuz ile Bursasporumuzun yıllar sonra maç oynayacak olmasıdır. Bursaspor bu şehrin abisi konumunda, tarihinde kupalar ve Süper Lig şampiyonluğu olan, futbolda Anadolu devrimizi gerçekleştirmiş olan ve bu şehre Şampiyonlar Ligi müziği dinletmiş önemli bir futbol ekolüdür. Bursaspor’un yeri asla bu lig değildir. Şu an bir geçiş dönemi yaşanıyor. İnanıyorum ki toparlanacak en kısa zamanda olması gereken asıl yerde olacaktır. İnegölsporumuz da yine bu şehrin önemli markalarından olup Türkiye liglerine sayısız sporcu ve ve spor adamı yetiştirmiş başka bir futbol ekolüdür. Bir bakıma abi- kardeş diyebileceğimiz takımlar aynı ligde mücadele edecek” ifadelerini kullandı.

KAZANAN BURSA VE FUTBOL OLACAK

Ademoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa kamuoyu günlerdir bu maçı konuşuyor. Biz İnegölspor olarak hem sportif manada hem de mental olarak maça hazırız. Centilmence ve Bursa futbol camiasına yakışan bir maç olacağına yürekten inanıyorum. Furkan Başkanımızla da iyi bir diyalog içindeyiz. Sezon başından beri birbirimize destek olmaya özen gösteriyoruz. Müsabakaya gelecek her iki takım taraftarının da sporun birleştirici gücüyle hareket edip skor her iki taraf için de ne olursa olsun centilmence kendi takımlarına destek olacağına inanıyorum. Birçok futbol otoritesinin gözünün bu maçta olacağını biliyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyor kazananın Bursa ve futbol olacağına yürekten inanıyorum.”