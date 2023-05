Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerden karamsarlığa kapılmadan, bu yılları çok iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Aktaş, “Büyük düşünün, ülkenize, şehrinize güvenin” dedi.

Yoğun iş temposuna rağmen sık sık gençlerle bir araya gelmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Beraberindeki Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile birlikte Gemlik Kampüsü’nde öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, kendi öğrencilik yıllarından, dört döneme uzanan belediye başkanlığı sürecine kadar yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu bir mali müşavir olduğunu, kamu yönetiminde yüksek lisans yaptığını anlatan Başkan Aktaş, “Benim üniversite okuduğum yıllarda Türkiye’de 15 hukuk fakültesi vardı. Şimdi özel üniversitelerle birlikte 130 civarı hukuk fakültesi var. Şimdi ‘bu kadar çok hukuk fakültesi var. Her yıl bir sürü avukat mezun oluyor. İş bulabilecek miyiz?’ diye sakın moralinizi bozup karamsarlığa kapılmayın. Hukuk hala cazip bir alan. Artık şirketlerin danışman avukatları var. Yazdığımız her bir dilekçenin, attığımız her bir imzanın hukuki altyapısı olması gerekli. Ufak bir yanlışlığın ileride ne sorunlar çıkardığını hem ticari hayatımda hem de belediyede edindiği tecrübeler nedeniyle çok iyi bilen biriyim” dedi.

BÜYÜK DÜŞÜNÜN

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik kulübünden konser, atölye çalışmaları ve etkinliklere kadar üniversiteli gençlere yönelik birçok faaliyet düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, ücretsiz olan bu etkinliklerden özellikle gençlerin mutlaka yararlanmasını istedi. Özellikle yabancı dil konusunda gençleri uyaran Başkan Aktaş, “Buradan mezun olduğunuzda elinizde sadece bir diploma olacak. Hangi bölümde okursanız okuyun mutlaka yabancı diliniz olsun. Hiçbir şey için geç değil. Onu muhakkak halledin. Bu sizi daha güçlü kılacaktır. Unutmayın biz 85 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Sadece 3 milyon 150 bin nüfuslu Bursa’mız bile birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ülkenize, şehrinize güvenin. Bursa gerçekten bereketli, kadim bir şehir. TOGG üretime başladı. Şimdi yanına batarya fabrikası kuruluyor. Yan sanayide büyük bir atılım var. Eğer kararlı ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edersek, önümüzün çok açık olacağına inanıyorum. Bu yıllar sizin için en güzel yıllar. İleride çok arayacaksınız. Bu yılların kıymetini iyi bilin ve iyi değerlendirin” diye konuştu.