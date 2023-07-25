Turnadere, Kavaklıorman ve Çağlayan mahalle sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Asfalt ve tarla yolları bakım-onarım, parklar ve sahalarla birlikte ihtiyacı gideren çalışmalarımız neticesinde mahallelerimizin yüzü gülüyor. Çağlayan yeni muhtarlık binasını ve sosyal tesislerini hizmete açtık. Turnadere ve Kavaklıorman’a da yeni sosyal tesisler kazandırıyoruz. Çalışmak bizim işimiz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Turnadere, Kavaklıorman ve Çağlayan mahalle sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Özden, Bilal Kuriş, Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Can Dağabakan, Levent Tunç, Özkan Yetim, İbrahim Akçam, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, “Hamdolsun her mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizin yüzü bizleri görünce gülüyor. Rabbim teveccühe layık hizmetlere devam edebilmeyi nasip eylesin. Asfalt ve tarla yolları bakım-onarım, çocuk parkı, spor parkı ve spor sahası ile birlikte ihtiyacı gideren çalışmalarımız neticesinde Turnadere’miz memnun. Mahallemizde inşaallah bir de sosyal tesis yapıyoruz. Kavaklıorman’ımıza da spor sahası ve parklar kazandırdık, talep edilen noktalarda yol bakım-onarım çalışmaları yaptık, ihtiyaçları giderdik. Evet, Kavaklıorman’ımıza da bir sosyal tesis kazandırıyoruz, hayırlı olsun. Çağlayan yeni muhtarlık binasını ve sosyal tesislerini hizmete açtık. Çocuk ve spor parkları tamam, basketbol sahası da yapıyoruz. Çalışmak bizim işimiz. Mahallelerimizin seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize teveccühü de en az mahallelerimiz kadar güzeldi. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, “Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Turnadere, Kavaklıorman ve Çağlayan mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Adapazarı’mızda AK Belediyecilik tüm hızıyla sürüyor. Her talebe yetişmek için gayret eden, gece gündüz çalışan Mutlu Başkanımıza ve ekibine mahallelerimizin teveccühü hakikaten memnuniyet verici. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çok çalışmaya devam” şeklinde konuştu.