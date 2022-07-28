Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap B Kısmına ait altyapı işleri, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan altyapı yapım ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

İhale, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığında görülebilir.

Detaylar için tıklayınız