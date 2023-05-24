Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığı “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi’ndeki Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide hayata geçirdiği “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”nin yapımı hız kesmeden sürüyor.

YAVAŞ: “BİZİM İÇİN EMİRDİR”

Proje çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Vatandaşımızın istekleri bizim için emirdir. Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine yapımına başladığımız Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi'nin inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

ABB’nin Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda başlattığı projenin yüzde 30’u tamamlandı. “Otopark ve Kent Meydanı Projesi”nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında kent meydanı hâline getirilecek olan atıl durumdaki boş arazinin, 483 metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metrekarelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise 12 bin 952 metrekarelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturulacak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.