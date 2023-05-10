Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Yelken Kulübü iş birliği ile gençlere yelken sporunu tanıtmak, spora teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mogan Gölü’nde etkinlik düzenlendi.ANKARA (İGFA) - ABB ve Ankara Yelken Kulübü iş birliği ile gençlere yelken sporunu tanıtmak, spora teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mogan Gölü’nde etkinlik düzenlendi.

AMAÇ: YELKEN SPORUNU TANITMAK

Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 sporsever katıldı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Burak Özgül, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle üniversiteli gençlerimize yelken sporunu sevdirmek ve spora olan ilgiyi artırmak için Ankara Kent Orkestrası’nın da neşeli şarkılarla destek verdiği keyifli bir etkinlik düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi tüm spor dallarında Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeye devam edecek” derken, Ankara Yelken Kulübü Saymanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Esen de şunları söyledi:

“Deprem felaketinde depremzedelere büyük yardımı olmuş olan üniversite öğrencilerimizi yelken ile tanıştırmak için bir araya geldik. Ankara’da yelkenin yapılabildiğini, burada bu sporun güncel ve aktif olduğunu ve 2000 yılından beri yapıldığını duyurmak istiyoruz. Rüzgârı, doğayı kullanarak doğaya hiç zarar vermeden hem spor yapmak hem de bir yerden bir yere gidebilmeyi başarmak ve insanları bir araya getirmek için buradayız.”

Ankara Kent Orkestrası’nın müzik ziyafeti sunduğu etkinlikte gençler hem yelken kullanmayı öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.