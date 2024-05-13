Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 92-90 mağlup ederek play-off’ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece ise bu sonuçla play-off bileti fırsatını kaçırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe: Nate Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu, Nick Calathes 5, Marko Guduric 15, Tarık Biberovic 13, George Papagiannis 8, Tyler Dorsey 8, Metecan Birsen 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Evan Bruinsma 13, Yannick Franke 17, Alex Perez 13, Marcquise Reed 24, Emircan Koşut 4, Malcolm Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Harun Apaydın 2, Yesukan Onar

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 22-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-38 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

3. Periyot: 62-59 (Fenerbahçe lehine)