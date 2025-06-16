Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan final serisinin maç önü, maç sonu ve detaylar sadece beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarında olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda oynanan play-off mücadeleleri sonrası finalin adı Fenerbahçe - Beşiktaş oldu. 2024-2025 sezonunun şampiyonunun belli olacağı final mücadelelerinde maç önü, maç sonu ve karşılaşmaların tüm detayları beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarında olacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Türk Telekom’u 2-1, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni 3-0’lik serilerle geçerek adını finale yazdırdı. Normal sezonu Fenerbahçe’nin arkasından 2. bitiren Beşiktaş ise çeyrek finalde Galatasaray’ı 2-0, yarı finalde A.Efes’i 3-2 ile geçerek final biletini aldı. Seride Fenerbahçe maçlarını Ülker Arena’da, Beşiktaş ise Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacak.