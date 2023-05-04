Başiskele’de iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM), kentte istihdam oranını artırmaya devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan ve göreve geldikten kısa bir süre sonra Mayıs 2019’da hizmet vermeye başlayan BAŞKİM 4. yılını doldurdu. İlçede ikamet eden işsizlere iş bulabilmek ve yine ilçedeki işveren firmalara en ideal elaman temini yapabilmek için amacıyla kurulan Kariyer ve İstihdam Merkezi, binlerce vatandaşa iş umudu olurken, iş verene de işe uygun kalifiyeli, iş yerine yakın eleman bulma konusunda yardımcı oldu. BAŞKİM, hizmete başladığı andan bu ana kadar, 4 yıllık süreçte, iş arayanların adresi oldu.

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi, 347 firmayla çalışarak Başiskeleli vatandaşların iş olanaklarını ve seçeneklerini de artırırken, 4 yılda 6114 işlem yaptı. Firmaların talepleri doğrultusunda ve yapılan mülakatlar sonucunda 1384 Başiskeleli yeni işlerine başladılar.

İş verenlerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için ücretsiz sertifikalı mesleki eğitim kursları da açan BAŞKİM, iş başvurusuna göre Başiskeleli vatandaşlara ücretsiz eğitimler verdi. Muhasebede Modüler Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu, Resmi İşlemlerde Ticari Belgelerin Düzenlenmesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kursu, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kursu, Kaynakçı Yetiştirme Kursu gibi eğitim kurslarını açarak vatabdaşları mesleklerinde sertifikalı yaptı ve uygun firmalarda işe yerleştirdi.

Başiskeleli gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan “Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi” de Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde yürütülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi çerçevesinde “Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi” ile 20 projeyi geride bırakarak hibe almaya hak kazanan Başiskele Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlemiş ve çalışmalara başlamıştı. Son aşamaya gelen projede gençlerin daha kalifiyeli olarak işe başlaması için 8 iş alanında atölye kurulacak.

Proje çerçevesinde Kaynakçılık Atölyesi, Makine Bakım Atölyesi, Elektrik Bakım Atölyesi, Marangoz Mobilya Atölyesi, CNC, Lazer Kesim, Hidrolik Pnömatik ve AutoCad-Solid kursları ücretsiz olarak gençlere verilecek.