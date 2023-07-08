662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlıkta kıyasıya mücadele yaşanıyor. Geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş, ikinci turda yenildi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ikinci gününde başpehlivanlık müsabakaları gerçekleşiyor. Başpehlivanlık müsabakalarının ikinci turunda şok mağlubiyetler yaşandı. Geçen yılın başpehlivanı Cengizhan Şimşek’e verilen ceza sonucu altın kemer kendisinden alınıp Mustafa Taş’a verilmişti. Başpehlivan ilan edilen Taş, bugün Kırkpınar Er Meydanı’nda gerçekleşen ikinci tur müsabakalarında rakibi Yusuf Can Zeybek’e yenilerek, altın kemere veda etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde cezası nedeniyle başpehlivanlık unvanı ve altın kemeri elinden alınan başpehlivan Cengizhan Şimşek de 3 ay 15 gün hak mahkumiyeti cezasının sona ermesinin ardından Kırkpınar’da güreş tuttu. Şimşek, rakibi Yıldıray Akın’ı devirerek 2. tura yükselmeye hak kazandı. Şimşek’in kararlı ve azimli mücadelesi dikkat çekiyor.

Başpehlivanlık 3. tur güreşleri bugün gerçekleştirilecek.