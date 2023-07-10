662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Edirne’ye ilk geldiğinde ’kemeri alacağım ve bu caddede yürüyeceğim’ demiştim. Öyle de oldu, çok mutluyum“ dedi.

Selimiye’nin gölgesinde Edirneli vatandaşlarla bir araya gelerek sevenleriyle fotoğraf çekinen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, önümüzdeki iki yılda da Kırkpınar şampiyonluğu yaşayarak kemerin ebedi sahibi olmak istediğini belirtti.

“İnşallah üç kere üst üste alıp ebedi sahibi oluruz”

Kırkpınar’da altın kemeri almanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan başpehlivan Zeybek, Kırkpınar’da şampiyon olmanın gurur verici bir duygu olduğunu ifade ederek, "İlk geldiğimde hissettim zaten. Burada bir kemer alıp Edirne caddesinde yürümek istiyordum. Aldım ve dün akşam yürüdüm. Çok güzel bir duygu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da 3 yıl üst üste şampiyon olarak kemerin ebedi sahibi oluruz. Bir güreşçinin ilk önce hedefi başpehlivan olmak, başpehlivan olduktan sonra da altın kemer almaktır. Ondan sonra kemeri üç kere üst üste alıp ebedi sahibi olabilmektir. Biz çok şükür bir başpehlivan olduk, kemerimizi aldık. İnşallah üç kere üst üste alıp ebedi sahibi oluruz. Bu büyük fedakarlık ve özveri istiyor. Biz de inşallah sonuna kadar çalışacağız. Bu kemeri almak zor, taşımak daha da zor. Kemeri elimden geldiğince taşıyacağım. Muhittin Başkanıma da verdiği destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Eşim rüyada kemeri alacağımı görmüş”

Başpehlivan Zeybek, eşinin rüyasında altın kemeri alacağını gördüğünü belirterek, “Bende buraya geldiğimde kemeri alacağımı hissettim. Sonuna kadar savaştık ve nasip oldu" dedi.

Selimiye Camisi meydanına gelen Başpehlivan Zeybek’e Edirneli esnaflar tarafından Edirne tava ciğeri ikram edilerek, tebrik ettiler.