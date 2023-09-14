Biga Belediyesi, 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerini düzenleyecek.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber’in destekleriyle 15 Eylül Cuma günü saat 10:00’da başlayacak olan Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerinde toplam 40 başpehlivan ve 500’e yakın pehlivan kıspetlerini bağlayacak. Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Osman Aynur, Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Hamza Köseoğlu ve Mustafa Doğan Özkaya gibi başpehlivanlar, Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri’nde yer alacaklar.

Kutlama coşkusu, Pazar gecesi Semicenk, Pazartesi gecesi ise Zara konseriyle son bulacak.