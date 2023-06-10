Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısına ev sahipliği yaptı.BİLECİK (İGFA) - Toplantı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleşti. Temel amacı Üniversitelerarası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla kurulan Birliğin dönem toplantısı açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir gerçekleştirdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, aynı zamanda Birlik Dönem Başkanı da olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas katıldı.

Prof. Dr. Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısının ev sahipliğimizde gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Üniversitemizin mevcut durumu, gerçekleştirilen çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda; gündeme dair değerlendirmeler yapılırken; sağlık alanında öğrencilerin kamu hastanelerinde uygulama yapmaları, bilgi işlem ve yazılım alanında iş birliği imkanları, laboratuvar analizlerinde indirim imkanları, ortak AB proje ekibinin oluşturulması, uluslararası öğrenci dil okulu ve öğrenim ücretleri, öğrenci ve personel yemek ücretleri, lisans ve ön lisans programlarına koşulsuz çift anadal uygulaması gibi konular ele alındı.