İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Batman İnsan Hakları Bulvarı’nda vatandaşlarla buluştu.BATMAN (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Batman’da meydanı dolduran, çoğunluğu gençlerden oluşan coşkulu bir kalabalığa seslendi.

Konuşma yapacağı alana girerken meşalelerle karşılanan Başkan İmamoğlu’nu taşıyan otobüs, yoğun ilgi altında güçlükle ilerledi.

Eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte meydanı dolduran ve çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşları selamlayan Başkan İmamoğlu, “Van'dan geliyorum. Sabah Ağrı'daydım. Kucaklaştık. Yüreğimizi ısındı. Gönlümüz ısındı. Şimdi ne güzel Batman'da, sizlerleyim. Hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi. Alana gençlerin heyecanının hakim olduğunu aktaran İmamoğlu, “Onların adalet talebi, eşitlik talebi, özgürlük talebi, demokrasi talebi… En çok da hoşuma giden; gençler diyor ki, ‘Başkanım hak yemem, hakkımı da yedirmem.’ İşte bu. Bizim vatandaşımız bu” dedi.

“15 Mayıs'ta ülkeye demokrasi gelecek. Şehirlerimize demokrasi gelecek” diyen Başkan İmamoğlu, “Kayyumlar gidecek, halkın dediği olacak. Halk ne diyorsa, milletin seçtiği kişi, şehirleri yönetecek. Bağımsız yargının hak, hukuk, adaletin ışığı herkesi eşitler. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. Adalet, herkese. Başkası düşünülemez. Yargısız infaz, hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargı istiyoruz. Siyasetin silahı gibi kullanılan yargı olmaz. Adil yargı, adaletli yargılanan bir ortam; ona kimse bir şey demez. Evrensel hukukun verdiği karar, kimsenin canını yakmaz” diye konuştu.

Batmanlılara, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten Başkan İmamoğlu, "Makamı ne olursa olsun, milletin tek bir ferdine haksızlık, ayrımcılık, vatandaşımızın hakkını korumayan hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her türlü hakkını koruyacağız. Vatanımızın tek karış toprağına zarar parçalanma getirmeyecek yola baş koyduk. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu duygu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetidir. Atatürk'ün emanetidir. Bu, ebediyen sürecek" dedi.