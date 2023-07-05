Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencilerinin karma sergisi ilgi gördü.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğretim görevlileri Dr. Figen Erdoğdu ile Gülcan Kaba’nın öncülüğündeki eserler, Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 9 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide, öğrencilerin bir yıllık emeklerinden oluşan büyüledi. Kaba, açtıkları serginin bu yıl mezun verdikleri öğrencilerinin yaptıkları eserlerden oluştuğunu vurgulayarak, “Burada eski çini ve duvar resmi onarımlarına ait eğitimleri gören birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimizin bir eğitim dönemi boyunca yaptıkları eserleri sergiliyoruz” dedi.

Çini, mozaik, kumaş üzerine kalem işi duvar resimleri, tümleme, ahşap üzerine kalem işi, replika ve seramikten oluşan eserleri sergilendiklerini belirten Kaba, “Dört yıldan bu yana bu sene ilk kez okulumuz dışında böylesi bir sergiyi açtık” diye konuştu.

Sergiye destek veren öğrencilerden Yağmur Göçmen, “Bu sergi sayesinde birçoğumuz, bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Mesela duvar resimleriyle ilgili bu serginin gerçekleşmesine destek veren biz öğrencilerin pek bilgisi yoktu. Bunun gibi, tarihi eserlerin onarımlarıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Bu serginin hazırlanması sırasında bu yönde epey bilgilendik. Artık sanat eserlerine bakış açımız değişti ve farklılaştı” dedi.

Öğrencilerden Elisa Şenlik ise, yaptıkları eserlerin kişisel ve oluşturdukları ekip arkadaşlıklarıyla ortaya çıkardıklarını kaydederek, “Bugün bizim ders yılı boyunca yaptığımız eserleri halkımıza sergilemeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimize eserlerimizi tanıtıyor ve bilgiler veriyoruz. Bu serginin hazırlanışı sırasında sanat eserlerine sadece bakıp geçilemeyeceğini öğrendim. Artık bir sergide sanat eserinin ne anlatmak istediğine ilişkin bilince kavuştum. Şimdi bu tür eserlere daha anlam dolu bakabiliyorum ve bu durum bana motivasyon anlamında da iyi geliyor” diye konuştu.

Serginin açılışında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Yakup Dinç, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul’un yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğu hazır bulundu.