Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinden oluşan Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen 2023 Beton Kano Yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu. İnşaat Mühendisliği laboratuvarlarında ürettikleri Adam & Venus adlı kano ile yarışmaya katılan takım, geçtiğimiz yıl elde ettiği birinciliğin ardından üst üste ikinci kez zirvenin sahibi oldu.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Arş. Gör. Dr. Erkan Töre’nin danışmanlığını üstlendiği takım; teknik rapor, sunum ve sportif yarışlarda gösterdiği başarı sonucunda birincilik derecesini elde etti. 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışmaların tamamına katılarak hepsinde de dereceye giren BAÜN Beton Kano takımı, 2022 yılında Almanya’da düzenlenen üniversitelerarası 18. Betonkanu Regetta yarışmasında da Türkiye’yi temsil etmişti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’dan tebrik

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üst üste ikinci kez Türkiye Birincisi olan BAÜN Beton Kano Takımını başarılarından dolayı tebrik etti. Yarışma öncesi son antrenmanlarını Çağış Yerleşkesinde yer alan gölette gerçekleştiren takım üyelerini makamında kabul eden Rektör Oğurlu, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarıyla gurur duyduklarını belirtti. BAÜN Beton Kano Takımı üyesi öğrenciler de kendilerine verilen destekler ve sunulan imkanlar dolayısıyla Rektör Oğurlu’ya teşekkür etti.