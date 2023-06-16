Balıkesir Üniversitesi, tüm birimlerinde “Sıfır Atık” gibi çevreci uygulamaları hayata geçirirken, şimdi de “Kağıtsız Bürokrasi” uygulamaları ile tüm idari işlemlerde kağıt tüketimini sıfırlayacak tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hayata geçirilecek yeni çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yemliha Yanar’ın başkanlığında, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıda Genel Sekreter Yemliha Yanar, yasal mevzuatın da izin verdiği tüm alanlarda kağıt kullanımının sonlandırılarak, ilgili işlemlerin dijital platformlarda yürütülmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yanar, “Sıfır Atık” uygulamalarında olduğu gibi “Kağıtsız Bürokrasi” uygulamaları ile ilgili olarak da üniversite idari teşkilatının destek ve katkılarının önemli olduğunu dile getirirken, sürece katkı sunan tüm personele de teşekkür etti.