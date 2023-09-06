Bursa Ağır Vasıta, bayisi olduğu servis aracını görücüye çıkardı. Kısa ve orta mesafeli servis aracı, sektör temsilcileri tarafından tam not aldı.

Bursa Ağır Vasıta, 2022 yılı son yarıyılında piyasaya çıkan ve sektöründe donanımlarıyla öne çıkan kısa ve orta mesafe servis aracı Isuzu Grand Toro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Bursa Ağır Vasıta Satış Müdürü İnci Kaplan, “Bursa’da servis ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza yeni modelin tanıtımını yapmak ve ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefleyerek gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimize katılım, beklediğimiz gibi oldukça yüksekti. Tanıtımını yaptığımız servis araçları, tüm firmalarımız tarafından çok beğenildi. Aracın otomatik vites ve retarderlı olması, yakıt performansının yüksek olması ve hem sürücü hem de yolcu konforu oldukça takdir aldı” dedi.

Satın almadan satış sonrasına kadar geniş bir yelpazede yüksek hizmet kalitesi sunduğunun altını çizen Kaplan, “Midibüs ve otobüs grubu araçlarında, müşterilerine onların isteyebileceği pek çok seçeneği bir arada sunuyor. Araçları hem oldukça dayanıklı, hem yüksek güce sahip, hem de düşük yakıt tüketimi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda satış sonrası hizmetler kısmında geniş bayi ağına sahip olması, yüksek yedek parça tedarik oranı ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip. Tüm bu nedenlerden dolayı Isuzu, midibüs ve otobüs grubu araçlarında piyasadaki en iyi seçeneklerden biri olarak göz önüne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Bursa Ağır Vasıta’nın müşteri odaklı bir şirket olduğunu vurgulayan Kaplan, “Öncelikli hedefimiz ürün bulunurluğu ve ihtiyaca karşılık araç bulundurmak. Kendimizi tüm müşterilerine ve paydaşlarına güven veren, satış ve satış sonrası hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyeti prensibini ön planda tutanve müşterinin isteklerine hızlı ve net cevap verebilecek bir konumda tutmaya özen gösteriyoruz. Bu geniş model gamını, kusursuz bir satış sonrası hizmetler ile birleştirerek müşterilerimize sunuyor, onlarla sürekli beraber olmak ve onların isteklerine göre hareket edebilme kabiliyetimizi geliştirmeyi önceliklerimiz arasında tutuyoruz” diye konuştu.

Organizasyona Anadolu Isuzu Otobüs Şefi Emin Günışık, Isuzu Bölge Sorumlusu Batuhan Uludağ, Isuzu Ürün Geliştirme’den Veysel Çataltepe, Isuzu Pazarlama’dan Orhan Edige, Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, Bursa Ağır Vasıta Satış Müdürü İnci Kaplan, Bursa Ağır Vasıta’nın Bölge Satış Danışmaları ve Isuzu müşterileri katılım sağladı.