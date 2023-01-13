İnegölspor'umuzun pazar günü oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı için İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ sponsor oldu.

İnegölspor'umuz, İkinci devrenin ilk maçında deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ deplasman sponsoru oldu.

Uğurdağ'a teşekkür eden Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu, "İnegölpor söz konusu olunca Yavuz Uğurdağ başkanımız her zaman elini taşın altına koymuştur. İkinci devrenin ilk maçında da Bayburt deplasmanımız için sponsor oldu. Şehrimizin takımına her zaman sahip çıkan Yavuz başkanımıza tüm İnegölspor camiası adına teşekkür ederim" dedi.

Yavuz Uğurdağ ise, "Şehrimizin en büyük markalarından biri olan İnegölspor'umuzun ikinci devre ilk deplasmanına sponsor olduk. İnşallah takımımız 3 puanla geri döner ve galibiyet serisini Bayburt maçıyla başlatmış oluruz. Ben takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.