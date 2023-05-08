İzmir'de Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 4-7 Mayıs tarihleri arasında 24’üncüsü düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali sona erdi.İZMİR (İGFA) - Birbirinden renkli stantların yer aldığı festivalde ilk iki gün yağan yağmura rağmen bu yıl da ilgi oldukça yoğundu.

Bölgenin en büyük etkinliklerinden biri olan ve her sene özlemle beklenen Bayındır 24. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali’nde bu yıl deprem felaketi sebebiyle gece ve gündüz etkinliklerinin iptal edilmişti.

Festival alanını dolduran ziyaretçiler mis kokulu çiçekler ve rengârenk stantlarla dopdolu bir festival geçirdi.

Festival sonrası bir mesaj yayınlayan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen “Kıymetli hemşehrilerim; 4 günlük bir programla sıkıntısız bir şekilde 24.Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalimizi sizlerin değerli katılımıyla gerçekleştirdik. Başta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Kaymakamlığımıza, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tüm çiçek üreticilerimize, esnafımıza ve 41 Bin hemşehrime minnettarlığımı sunuyor, Çiçek Festivalimizi ziyaret eden ve değer katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 25. Festivalimizde buluşmak üzere...”dedi.