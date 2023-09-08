Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm öğrenciler ve 65 üstü vatandaşlardan Bilecik’e ulaşım ücretinin alınmayacağı söyledi.

Bayırköy Belediyesi Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Aynı zaman Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı’da olan Yaman, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere ve 65 üstü vatandaşlara Bilecik’e ulaşım ücretinin alınmayacağı söyledi. Yaman, "Yaklaşık 12 seneden bu yana ülkemizde örnek alınacak bu hizmetimizi önümüzdeki bir yıl boyunca da devam ettirmek için Meclis toplantımızda meclis üyelerimizin oy birliği ile karara bağladık. Ayrıca Bayırköy-Bilecik arası 10 TL olan otobüs ücretlerine de zam yapmayarak aynı şekilde devam ettiriyoruz" dedi.