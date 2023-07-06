Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye ait olan ve bir işletmeciye kiraya verilen yüzme havuzunda inceleme yaparak, çocuklara ücretsiz yüzme kursu müjdesi verdi.

Başkan Yaman, işletme sahibi Kenan Çoban ile birlikte yüzme havuzunda inceleme yaparak, işleyiş ve yapılan değişiklikler hakkında bilgi aldı. Başkan Yaman, yüzme havuzun bölgenin en iyiler arasında olduğunu söyleyerek, yazın sıcağından bunalan halkı havuzda serinlemeye davet etti. Başkan Yaman ayrıca, 10 Temmuz Pazartesi günü çocuklarımıza ücretsiz ve sağlıklı şartlarda başlayacak olan yüzme kursu müjdesini de verdi.