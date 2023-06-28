Bilecikli kadınlar Bayırköy Belde Belediyesince düzenlenen kültür gezisi ile İstanbul’un tarihini ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Kültür gezileri çerçevesinde ilk tur İstanbul’un tarihi, turistik alanları ve camilerine düzenlendi. Rehber eşliğinde başlayan İstanbul gezisinde vatandaşlar ilk olarak; Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti Tepesinde, Sultan Ahmet Camii, Hipodrom, Ayasofya Cami’ni gezi.

Ardından katılımcılar Bizans döneminde, suyollarından ve yağmurdan elde edilen suyu, saraya ve çevresindeki yapılara dağıtmak ve yıllarca yıl şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılan Yerebatan Sarnıcı’nın tarih kokan koridorlarını gezme fırsatını buldu. Eminönü’nden başlayan 1 saatlik tekne turu ile boğaz manzarası eşliğinde, balık ekmeğin keyfini çıkaran katılımcılar Eminönü’nde tarihi Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşıyı serbest zaman verilerek gezdi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman kültür gezilerinin ilerleyen günlerde de, vatandaşların talepleri dikkate alınarak, Türkiye’nin çeşitli illerine yapılacağını ifade etti.