Bursa'da İnegöl Belediyesi, Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde bulunan Baykoca Teknoloji Ofisi için 3. Gönüllü Staj başvurularını almaya başladı. Online olarak yapılan başvurularda son gün 23 Nisan Pazar.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu.

Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen son noktada “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesinde bizde varız” sloganıyla Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde bu projelerin geliştirilmesi adına geçtiğimiz yıl İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açıldı. Belirli aralıklarla bu merkeze teknik geziler düzenleyerek gençleri sürece dahil eden İnegöl Belediyesi, Baykoca Teknoloji Ofisi için 3. Gönüllü Staj Çalışmasını da başlattı.

BAŞVURU SÜRECİ VE ARANAN ŞARTLAR

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Daha önce iki defa yapılan ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği gönüllü staj çalışmasına ilişkin başvurular online olarak http://www.inegolunfikri.com/inegolunfikri/duyurular/gonullu-staj-programi-basvuru-formu adresinden 23 Nisan Pazar gününe kadar alınmaya devam edilecek.

Başvuru için aranan şartlar ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bursa/İnegöl ilçesinde ikamet ediyor olmak. Erkek adaylar için askerliği ile ilgili bir sorunu bulunmamak. Herhangi bir suçtan adli sicil kaydı bulunmamak ve hüküm giymemiş olmak. Adaylar mülakat usulü ile değerlendirilecektir. Mülakatta daha önce gerçekleştirdikleri çalışmalarının sunumunu yapmaları istenecektir.”

STAJ SÜRESİ 60 GÜN

“Bu program ile İnegöl Belediyesi İNBEL LTD. ŞTİ. Ve Bilişim Vadisi arasında imzalanan sözleşme kapsamında hayata geçirilen Baykoca Teknoloji Ofisinde gençlerin kendilerini geliştirmesi, deneyim kazanması ve mesleki gelişimini pekiştirmesi amaçlanmaktadır. 23 Nisan’a kadar alınacak başvurular sonucunda online başvuru sahiplerine yönelik gerçekleştirilen mülakat neticesinde her staj döneminde (4)+(4)=8 kişi programa kabul edilecektir. Staj süresi ise 60 gün olarak belirlenmiştir.”